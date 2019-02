Una allau en un resort suís causa almenys 4 ferits i una desena de desapareguts

Almenys quatre persones van resultar ferides a causa d'una allau registrada al resort suís de Crans-Montana, segons les autoritats, que van xifrar en prop de deu els desapareguts. Segons les informacions recollides pel diari suís Neue Zürcher Zeitung, almenys un dels ferits es troba en estat crític. Hores abans, el president de la comuna de Crans-Montana, Nicolas Feraud, havia assenyalat que entre deu i dotze persones havien estat arrossegades per l'allau, però «no hi ha res segur, aquesta xifra podria ser més elevada».

Des del departament de comunicació del complex es va informar que l'allau es va produir a la pista Kandahar, en un punt conegut com a Passatge del Major i que la veu d'alarma es va rebre cap a dos quarts de tres de la tarda. En les tasques de recerca van participar nombrosos helicòpters així com militars que es trobaven al resort amb motiu de les proves de la Copa del Món d'esquí femení del proper cap de setmana, que van ajudar a bloquejar les pistes i evacuar els esquiadors. Per la seva banda, la Federació Internacional d'Esquí (FIS) va explicar que «l'allau no hauria d'influir en el desenvolupament de les proves de la Copa del Món, ja que l'allau s'ha produït lluny de les pistes».