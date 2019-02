Un grup de sicaris va assassinar a cops un regidor IU en un poble d'Astúries

Un dels detinguts per la Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones -dos espanyols i dos argelins- per l'assassinat de Javier Ardines, de 52 anys i regidor d'IU a Llanes (Astúries). El regidor va ser apallissat i escanyat l'estiu passat quan sortia de casa a pescar. Els investigadors creuen que va ser un crim "per encàrrec" i que els motius eren sentimentals. La víctima mantenia suposadament una relació amb una cosina de la seva dona, casada amb un dels arrestats i considerat com l'autor intel·lectual del crim.



L'ADN, clau

L'ADN trobat al lloc del crim ha estat clau per avançar en la investigació de l'assassinat de Javier Ardines. Tal com va avançar el diari 'La Nueva España', els investigadors ja apuntaven al novembre a l'autoria d'algú de fora d'Astúries, coneixedora de la zona i que hauria tingut un mòbil sentimental.

La mort de Francisco Javier Ardines González va ocórrer el 16 d'agost de 2018 a les immediacions del seu domicili a Belmonte de Prias, a Llanes. La investigació ha estat dirigida pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Llanes i les diligències continuen sota secret de sumari.

Enrique Riestra, l'alcalde de Llanes que a més era amic personal del regidor assassinat Javier Ardines, va llegir ahir un comunicat a l'ajuntament de la localitat per valorar la detenció de quatre persones relacionades amb el crim de l'edil. "És un dia trist però esperat", va dir Riestra llegint un comunicat de només tres paràgrafs en què va agrair la tasca dels agents de la Guàrdia Civil que porten mig any treballant en el tema.

El sindicat UGT ha demanat la dimissió de l'alcalde, una petició que arriba després de "les insinuacions abocades per Enrique Riestra i altres membres de l'equip de govern" sobre la implicació en l'assassinat d'alguns treballadors municipals.