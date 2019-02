Detenen quatre persones per l´assassinat d´un regidor d´un poble d´Astúries el 2018

La Guàrdia Civil va detenir tres homes a Biscaia en relació amb la mort del regidor d'Izquierda Unida a Llanes (Astúries) Francisco Javier Ardines González, entre ells el marit d'una cosina de la dona de la víctima, al qual es considera inductor del crim ocorregut el 16 d'agost de 2018. La investigació, que es manté sota secret de sumari, assenyala aquest home per ordir un pla juntament amb un altre ciutadà espanyol també arrestat per encarregar a dos algerians que assassinessin Ardines en una emboscada en un camí proper a casa seva a Belmonte de Prias, a Llanes. Els dos algerians es troben detinguts, un d'ells a Suïssa pendent d'extradició. Els arrestats no passaran a disposició judicial fins a finals d'aquesta setmana.

Fonts de la investigació deslliguen el crim de motivacions polítiques i el relacionen amb qüestions sentimentals, ja que les proves recollides assenyalen que l'encàrrec es va dur a terme per una qüestió de gelosia a causa de la relació entre Ardines i la cosina de la seva dona. El suposat inductor i la seva dona resideixen a Amorebieta però tenen una altra casa molt a prop de la que tenia el regidor a Llanes. Aquest home va ser detingut per la Guàrdia Civil a Amorebieta. Els altres dos arrestos a Espanya es van dur a terme a Bilbao i es van practicar escorcolls, a més d'en aquest municipi biscaí, a Otxarkoaga i a Erandio, així com a Altzaga, a Guipúscoa.

La mort de Francisco Javier Ardines González per reiterats cops al cap va tenir lloc el 16 d'agost de 2018 en un camí als voltants del seu domicili a Belmonte de Prias. La investigació, que ha comptat amb la participació de la Unitat Central Operativa (UCO), ha estat dirigida pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Llanes, que manté les diligències sota secret de sumari. L'operació s'ha batejat com a Strabe.

El tinent coronel de la Comandància de la Guàrdia Civil de Gijón, Francisco Javier Porta Muñoz, va assenyalar que la investigació per la mort de l'edil de Llanes ha estat «molt complexa». Així ho va indicar, en declaracions als mitjans de comunicació abans de participar a l'Ajuntament de Gijón a la Junta Local de Seguretat.



Sota secret de sumari

No va volser entrar, això sí, en més detalls, en estar el cas sota secret de sumari, tot i que va apuntar que s'han estat tractant «moltíssimes dades» i sobretot «amb molta paciència i molt bona feina».

Paral·lelament, també va parlar la delegada del Govern a Astúries, Delia Losa, qui va felicitar la Guàrdia Civil per l'«excel·lència» de la feina feta per culminar aquesta operació, «que tanta pressió havia rebut i que tant preocupava la societat en general», va destacar. Losa va voler remarcar la «gran professionalitat» de les Forces i Cossos de Seguretat i, en aquest cas, especialment de la Guàrdia Civil.

Els veïns de Llanes van assegurar sentir un cert alleugeriment després de mesos de mirades de recel, assenyalaments de presumptes culpables i rumors diversos que havien afectat la convivència. Paral·lelament, no oculten la seva commoció, ja que les famílies de l'assassinat i el detingut tenen parentesc i mantenen una relació molt estreta. El pare de Nuria, la vídua de Javier Ardines, i el pare de Catalina, la dona de l'home que ha estat detingut, són germans. Núria i Catalina són, per tant, cosines germanes, i com a tals sempre han mantingut una relació molt propera i afable.