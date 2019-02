Una dona mor intoxicada després de menjar en un restaurant de luxe de València

Va anar a dinar a un restaurant de luxe amb estrella Michelin a València i va morir hores després d'una intoxicació alimentària. El departament de Salut Pública de la Generalitat Valenciana ha obert una investigació per aclarir l'origen del brot que va provocar la mort a una dona de 46 anys que va dinar dissabte passat al restaurant Riff, un dels de més prestigi de la capital del Túria. Altres clients del restaurant també van resultar intoxicats, però es tem per la seva vida. Les primeres sospites apunten a un arròs amb múrgoles com a origen de la intoxicació.

El departament de Salut Pública, dependent de la Conselleria de Sanitat, va prendre el dilluns mostres de totes les matèries primeres que componien el menú degustació, però encara passaran diversos dies fins que s'acabi la bateria de anàlisis toxicològiques i bacteriològiques per determinar si són el focus d'origen de la intoxicació massiva.

Inspectors de Sanitat van tornar ahir a l'establiment per reprendre la presa de mostres i supervisar els protocols de seguretat alimentària del local. La conselleria va informar ahir que «no ha detectat deficiències relacionades amb factors que haguessin pogut contribuir a la intoxicació alimentària».

La morta, al costat seu marit i el seu fill, van acudir a dinar el dissabte al Riff per celebrar l'aniversari de l'espòs. Poc després de concloure el menjar van començar a sentir-se indisposats. Els tres van patir vòmits i diarrea al llarg de la tarda, però l'home i el nen van millorar a última hora del dia. No obstant això, la dona, que tenia 46 anys i no patia aparentment cap malaltia prèvia, va continuar vomitant. Ja de matinada, va perdre el coneixement.

El marit va acudir en el seu auxili i, en veure que patia una aturada respiratòria i no deixava de vomitar, va trucar a emergències i li va practicar els primers intents de reanimació. L'equip mèdic desplaçat a casa va tractar de reanimar-la durant més d'una hora, fins que, cap a les sis, va haver de certificar la seva mort.

La Policia Nacional, que també havia acudit al domicili, va ser qui va acompanyar a l'home i al nen a l'hospital La Fe, davant la sospita d'una intoxicació d'origen alimentari, i després va Sanitat va posar en marxa el protocol establert per a aquests casos.