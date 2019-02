Felip VI: No és admissible apel·lar a una suposada democràcia per sobre del dret

El rei Felip VI ha assegurat que no és "admissible" apel·lar a una "suposada democràcia per sobre del dret", i ha afegit que sense el respecte a les lleis no existeix "ni convivència, ni democràcia".

En aquest sentit, Felip VI ha afirmat que en un context de no respecte a la llei només hi ha "inseguretat, arbitrarietat i el trencament dels principis morals i cívics de la societat". El monarca ha fet aquestes declaracions al World Law Congress, que es clou aquest dimecres a Madrid, coincidint amb les declaracions dels acusats al judici de l'1-O.

El congrés, sota el lema 'Constitució, democràcia i llibertat', ha atorgat el Premi de la Llibertat i de la Pau Mundial al rei. Hi han participat uns 2.000 juristes i personalitats com el president del TC, Juan José González Rivas, i la ministra de Justícia, Dolores Delgado.