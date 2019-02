L'assassí de Laura Luelmo demana cobrar l'atur per poder pagar al seu advocat

Bernardo Montoya, l'autor confés del crim de la jove de Zamora Laura Luelmo el passat mes de desembre a El Campillo (Huelva), ha sol·licitat al Servei Andalús d'Ocupació (SAE) que se li tramiti el cobrament de prestació per desocupació per poder pagar a el seu advocat i "sortir quan abans de la presó".

Ho ha fet en una carta escrita de pròpia mà i en majúscules, que va remetre el passat 30 de gener a l'oficina del SAE de Nerva (Huelva) des de la presó de Sevilla II, a Morón de la Frontera, en què posa en coneixement de l'esmentat servei la seva situació actual.

"Soi Bernardo '(sic) comença aquest home una carta, en la qual relata que el passat 23 de gener no va poder anar a segellar i, per tant, seguir cobrant la prestació per desocupació que percebia des la seva sortida de la presó a l'octubre de 2018, després de 21 anys tancat, aconseguida pels treballs realitzats a la presó, per trobar-se en presó preventiva.

D'aquesta manera sol·licita que li suspenguin la targeta d'ocupació, sol·licitud necessària per cobrar la prestació i s'acomiada amb "una cordial salutació" i la seva signatura.

La petició ha estat atesa pel SAE des d'on, després de comptar amb el certificat pertinent de la presó de Morón que testifica l'internament de Montoya, se li ha suspès la targeta i es procedirà a traslladar el cas al Servei Públic d'Ocupació Estatal per la seva anàlisi i determinar si finalment pot cobrar o no aquesta prestació.

Després d'haver tingut dos advocats d'ofici, finalment serà Miguel Rivera el que es faci càrrec de la defensa de Montoya, una vegada que ja s'ha personat com el seu advocat en la causa judicial.