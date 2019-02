El Partit Conservador britànic també podria patir una fugida de diputats

La crisi relacionada amb el Brexit amenaça de trencar també el Partit Conservador. Almenys quatre diputats podrien abandonar en els propers dies els tories i unir-se al Grup Independent recentment format pels set dissidents laboristes capitanejats per Chuka Umunna i Chris Leslie, segons The Daily Telegraph. Anna Soubry, cofundadora al costat de Umunna de la campanya People's Vote per a un segon referèndum de la UE, ha suprimit les referències i vincles amb el Partit Conservador als seus comptes personals a les xarxes socials. Sarah Wollaston i Heidi Allen, favorables a la permanència i integrades a l'ala moderada del partit, podrien també sumar-se a la fugida, de la mateixa forma que Nick Boles, artífex de l'opció Noruega Plus, que va ser desestimada per Theresa May.

Un alt càrrec del gabinet May, no identificat pel diari conservador, podria també donar-se de baixa del partit i obriria una nova crisi en el Govern en ple compte enrere per al Brexit, previst per al proper 29 de març. La secretària de Treball i Pensions, Amber Rudd, i el titular de Justícia, David Gauke, van advertir que podrien dimitir a la recta final si la primera ministra no renuncia expressament a l'opció del «no acord». Tots els reflectors segueixen apuntant el Partit Laborista de Jeremy Corbyn, qui dimarts va rebre fortes crítiques per part del seu número dos, John McDonnell, advertint de la necessitat d'«un canvi d'estil» del seu lideratge per evitar noves fugides.