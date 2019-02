Sanders anuncia que intentarà ser el candidat demòcrata a la Casa Blanca

El senador Bernie Sanders va anunciar que es presentarà al procés electoral intern del Partit Demòcrata per ser elegit candidat en les properes eleccions presidencials del 2020, després d'haver estat derrotat en el seu intent anterior per l'exsecretària d'Estat nord-americana Hillary Clinton, que després va perdre els comicis davant del candidat republicà, el magnat Donald Trump. «Volia que el poble de Vermont fos el primer a saber-ho», va afirmar Sanders en una entrevista concedida a la Ràdio Pública de Vermont (VPR), l'estat pel qual és senador.

«El que prometo fer, quan treballi per a tot el país, és portar els valors que tots nosaltres a Vermont estem orgullosos de tenir, la confiança en la justícia, la comunitat, la política de base, les reunions municipals. Això és el que portaré a tot el país», va afirmar.

Sanders va recaptar un milió de dòlars en tres hores i mitja en petits donatius de voluntaris després de l'anunci que es presenta a l'elecció interna, però en tot cas té dos problemes. Un, de menys importància, la seva edat. Als seus 77 anys és cinc anys més gran que Donald Trump i vuit que la també senadora Elizabeth Warren, els dos candidats de més edat que, per ara, competeixen de cara al 2020. L'altre, més seriós, és que Sanders és una víctima del seu propi èxit. Les seves propostes de 2016 - sanitat universal, retallada dels costos de l'educació universitària, regulació de l'economia- han estat absorbides pels altres candidats demòcrates. Warren, fins i tot, té el seu mateix estil: poc carisma i molt programa. Així que autoproclamar-se «socialista», com va fer Sanders el 2016, en aquell moment era revolucionari. Però el 2019, com a mínim, un candidat demòcrata ha de proposar mesures que incloguin l'expansió de l'Estat de Benestar. En altres paraules: si el 2016 era centre (Clinton) contra centreesquerra (Sanders), ara tots estan en aquest últim grup.

El representant del centre ni tan sols competeix com a demòcrata, sinó com a independent. És el fundador de la cadena a de cafeteries Starbucks, el multimilionari Howard Schultz.