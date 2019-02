Trump convida l'Exèrcit de Veneçuela a rebel·lar-se contra el president Maduro

El president nord-americà, Donald Trump, va convidar l'Exèrcit de Veneçuela a rebel·lar-se contra el president Nicolás Maduro, a qui va qualificat de «titella cubà» durant un acte de marcat caràcter propagandístic i emotiu celebrat a la Universitat Internacional de Miami, a Florida, davant una multitud entregada. Trump va voler enviar un «missatge» dirigit a «cada oficial que està sostenint a Maduro». «Els ulls del món sencer estan fixant-se en vosaltres. No us podeu amagar de l'elecció que teniu al davant», va afirmar, tot plantejant als militars o acatar les ordres del president autoproclamat, Juan Guaidó, o seguir donant suport a Maduro. «Si trien aquest camí, ho perdran tot», va afegir.

«Maduro és un home controlat per l'Exèrcit cubà i protegit per un exèrcit privat de cubans. És un titella cubà», va assegurar. En canvi, va destacar que «el president Guaidó no vol venjança contra vosaltres, i jo tampoc».

Per part seva, el ministre de Defensa de Veneçuela, Vladimir Padrino, va rebutjar l'«arrogant» discurs del president dels Estats Units i va reiterar la seva «lleialtat» a Maduro davant la possible imposició d'un «govern titella». «Hauran de passar per sobre dels nostres cadàvers», va advertir.

Padrino va sortir en defensa de Maduro carregant contra la «supèrbia que emana de les paraules» de l'inquilí de la Casa Blanca, a qui va acusar fins i tot de fer «apologia del terrorisme». Va afegir que el president dels EUA intenta usar «les mentides» per intentar controlar Veneçuela.