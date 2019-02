La investigació del crim del regidor de Llanes va revolucionar el municipi

L'assassinat del regidor de Llanes Javier Ardines va deixar impactat el municipi asturià de 14.000 habitants, però la investigació del crim va revolucionar el municipi quan la inicial sospita que la mort de l'edil podia estar relacionada amb la seva intensa activitat política es va convertir en la convicció que l'homicidi estava vinculat a la intensa vida amorosa de la víctima. La dona d'Ardines va admetre després del crim en una declaració davant la Policia que tot i que convivia amb el seu marit feia temps que havien deixat de ser parella. Així, la intensa vida amorosa del regidor va provocar que els agents haguessin de prendre declaració a diverses dones amb qui podria haver tingut algun tipus de relació fins arribar a la que va permetre la resolució del cas, la cosina de la seva dona, el marit de la qual hauria contractat dos sicaris per cometre l'assassinat. De fet, hi ha gent al municipi que assegura que la investigació ha provocat ja tres divorcis a Llanes.

Per altra banda, Pedro Luis N.A., el presumpte inductor de l'assassinat del regidor d'IU de Llanes, es troba a la caserna de la Guàrdia Civil després que al matí entrés acompanyat pels agents a la seva casa de vacances de Llames de Pría.

La Guàrdia Civil va arribar amb el detingut poc després de les nou del matí i van estar a l'interior de l'habitatge, annex al de la víctima, gairebé fins a les onze. El detingut va estar en tot moment cobrint el seu cap amb una caputxa i emmanillat.

Els agents van recórrer amb Pedro Luis N.A. totes les dependències de l'habitatge, incloses les dues places de garatge que té la casa, buscant proves que ajudin a resoldre l'assassinat de l'edil de Llanes. Després de l'escorcoll, els agents van sortir amb diverses caixes de cartró amb pertinences del detingut. De moment les diligències segueixen sent secretes i no es descarta que hi pugui haver més arrestats.