La jove de Burgos que es va sotmetre a un exorcisme mor per una ingesta de pastilles

La jove burgalesa que va ser sotmesa a diverses sessions d'exorcisme quan era menor entre 2013 i 2014 ha mort als 22 anys en un hospital de Salamanca després de suposadament haver ingerit pastilles, segons han confirmat a Efe fonts sanitàries.

La seva mort, avançada aquest dijous pel Diari de Burgos, es va produir aquest dilluns quan la dona, que estudiava a Salamanca, va ser trobada inconscient a l'habitació de la residència universitària en la qual vivia.

Els serveis d'emergències la van traslladar a l'hospital de Salamanca, on va morir després per la ingesta de pastilles, segons els primers indicis.

Al desembre de 2014, l'Arquebisbat de Burgos va reconèixer que aquesta noia, que llavors era menor, va ser sotmesa a diverses sessions d'exorcisme a Valladolid a instàncies dels seus pares, amb un exorcista "legítimament nomenat" pel seu bisbe, després d'un intent de suïcidi.

La pràctica de l'exorcisme està reconeguda en el Dret Canònic i està concebuda com un dret dels fidels.

En la nota de l'Arquebisbat, s'indicava que havien parlat amb els pares de la jove i asseguraven que la decisió de portar la seva filla a l'exorcista va ser "bastant posterior al seu intent de suïcidi".

L'assumpte es va conèixer arran de la denúncia d'un grup de familiars per les lesions i seqüeles que, segons van assegurar, patia la noia i es va obrir un procediment judicial per determinar si existia un delicte de lesions.

No obstant això, el cas va ser arxivat en dues ocasions, la primera per part del Jutjat d'Instrucció 2 de Burgos que investigava la possible comissió de delictes de maltractaments físics i psíquics, amenaces, coaccions i contra la integritat moral comesos presumptament en l'àmbit familiar per una professora de Religió, un catequista, un sacerdot i els pares de la jove.

La jutge va motivar l'arxiu de les actuacions, iniciades arran de la querella dels familiars, "en no aparèixer degudament justificada la perpetració del delicte que ha donat motiu a la formació de la causa".

A més, la jove va renunciar a les accions civils i penals i va aportar un escrit en el qual assenyalava que en la seva declaració havia puntualitzat certs aspectes que no van ocórrer en la realitat.

Un any més tard, l'Audiència de Burgos va revocar l'arxiu de la causa i va ordenar noves proves per determinar si la noia va retirar la denúncia voluntàriament o no.

Finalment, el 2017 un altre jutjat de Burgos va tornar a sobreseure el cas ja que seguien sense existir indicis racionals de criminalitat suficients de la comissió dels delictes imputats als investigats després de realitzar les diligències de prova ordenades per l'Audiència Provincial.