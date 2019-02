Maduro desafia Guaidó: «Convoqui eleccions, senyor pallasso!»

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va desafiar l'autoproclamat «president encarregat», Juan Guaidó, a convocar eleccions per poder derrotar-lo durant un discurs en una graduació d'estudiants internacionals de Medicina. «Per aquí hi ha un pallasso que diu ser president interí. Bé, doncs si vostè és president interí el que ha de fer o havia de fer és convocar eleccions», va assenyalar Maduro. «Convoqui eleccions, senyor autoproclamat, senyor pallasso!», va asseverar. Durant l'acte, el mandatari va destacar que ell va ser president encarregat «legalment i constitucional» i que el primer que va fer va ser convocar eleccions.

Paral·lelament, Guaidó va assegurar que el president de Suïssa l'ha informat de suposades gestions irregulars en comptes per part del Govern de Nicolás Maduro i va anunciar que intentarà congelar-los per impedir una possible fugida de capitals.

Per part seva, Amnistia internacional (AI) va denunciar execucions extrajudicials, ús excessiu de la força contra els manifestants i detencions arbitràries de centenars de persones, inclosos menors d'edat.