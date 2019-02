El Senat proposa jutjar l'exescorta de Macron que va agredir un manifestant

Una comissió d'investigació del Senat francès va recomanar processar per perjuri l'exguardaespatlles presidencial Alexandre Benalla, al qual les càmeres van captar colpejant a un manifestant durant les protestes del Dia del Treball de 2018, en el marc d'un escàndol en què s'ha qüestionat també la resposta de l'Elisi. Els senadors van anuncir les conclusions d'una investigació de set mesos i en què es considera que tant Benalla com el seu amic Vincent Crase, antic empleat de La República en Marxa (LREM), van incórrer en «falsos testimonis». Tots dos estan detinguts des de dimarts, després d'incomplir les condicions de la seva llibertat provisional i que els impedien entrar en contacte.

L'informe insta a posar fi als «col·laboradors oficiosos del president de la República» i denuncia «grans errors» a l'oficina presidencial, per exemple que un «col·laborador sense experiència» com Benalla rebés «excessius poders». Critica, a més, la «falta de diligència» en la resposta a la polèmica, de tal manera que l'escorta va poder seguir gaudint per exemple de passaport diplomàtic. Correspon ara a la mesa del Senat decidir si aplica les recomanacions i acaba traslladant el cas a la Fiscalia.