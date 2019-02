Tres diputades abandonen el partit de Theresa May per la seva gestió del Brexit

Tres diputades del Partit Conservador britànic van anunciar la seva sortida del grup pel «gir a la dreta» que li atribueixen a la formació, tot i que van admetre que el que els ha fet prendre la decisió ha estat «la desastrosa gestió del Brexit» per part del Govern de Theresa May.

Heidi Allen, Anna Soubry i Sarah Wollaston, membres de la branca més europeista dels tories, van explicar que van votar May pel seu perfil «moderat» i per la seva capacitat per «modernitzar» el partit. No obstant això, consideren que està a mercè del que li dicten els moviments més conservadors.

«El Brexit ha redefinit el Partit Conservador, desfent tots els esforços per modernitzar-lo», van lamentar les diputades. «Nosaltres no hem canviat, sí que ho ha fet el Partit Conservador, que ja no reflecteix els valors i creences que compartim amb milions de persones de tot el Regne Unit», van al·legar.

Allen, Soubry i Wollaston van assegurar que «el que ens ha fet decidir-nos ha estat la desastrosa gestió del Brexit», començant pel fet que, després del referèndum de juny de 2016, no s'haurien fet «veritables esforços» per construir un «consens nacional» i, en canvi, «la prioritat ha consistit en fixar línies vermelles». Així, van lamentar que el partit «estigui duent imprudentment el país a un salt al buit», com van descriure la possibilitat que el Regne Unit abandoni la UE el proper 29 de març sense que es produeixi cap tipus d'acord.