El Vaticà reitera per escrit que no s'oposa a l'exhumació de Franco

El secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, ha escrit una carta a la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, en què reitera que el Vaticà «no s'oposa a l'exhumació» del dictador Francisco Franco. El portaveu interí de la Santa Seu, Alessandro Gisotti, va explicar que «Parolin ha enviat una carta a la vicepresidenta del Govern espanyol en què reitera la posició de l'Església, és a dir, que no s'oposa a l'exhumació de les restes de Francisco Franco».

El passat 5 de gener, Gisotti va dir en una nota que l'exhumació de les restes de Franco que el Govern espanyol intenta portar a terme era un assumpte concernent a la família, al Govern de Pedro Sánchez i l'Església espanyola. «Sobre el trasllat de les restes de Franco no tinc res a afegir respecte al que ja ha estat afirmat per la Santa Seu, és a dir, que l'assumpte correspon a la seva família, al Govern espanyol i l'Església local», va afirmar llavors.

El Govern espanyol va aprovar el passat 15 de febrer l'ordre per exhumar Franco del seu actual lloc d'enterrament, el monument del Valle de los Caídos, amb una fórmula per superar l'oposició de la família. Els familiars vius de Franco, un total de set néts, han de decidir ara el lloc on tornen a inhumar les restes del dictador, que va morir el 1975. No obstant això, no podrà ser a la catedral de l'Almudena de Madrid, que va ser el lloc proposat pels néts, ja que l'Executiu vol evitar possibles problemes d'ordre públic i que el general Franco rebi homenatges, segons l'Executiu socialista.