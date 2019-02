Una activista adolescent avisa els polítics del seu mal llegat ambiental

L'activista adolescent sueca Greta Thunberg va advertir ahir els polítics de tot el món que seran considerats com «els dolents més grans de tots els temps» i que el seu llegat serà «el fracàs més gros de la història humana» si no fan tot el necessari els propers anys per aconseguir frenar el canvi climàtic. La noia, de 16 anys, va defensar les vagues estudiantils que reclamen més accions per enfrontar-se al canvi climàtic –com la que es fa aquest migdia a Girona– durant la seva intervenció en un acte en el Comitè Econòmics i Social Europeu (CESE) a Brussel·les, davant el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker.