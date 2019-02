Detenen un cap de voluntaris de Protecció Civil per causar un foc a Cantàbria

La Guàrdia Civil va detenir el cap de voluntaris de Protecció Civil a Ramales de la Victoria (Cantàbria) per suposadament ser el causant de l'incendi forestal que es va produir a la Sierra de la Alcomba, en aquest municipi, on es van cremar més de 130 hectàrees d'arbrat. L'home, de 26 anys i nascut a Santander, va ser detingut dimecres i l'alcalde de Ramales de la Victòria, Cesar García, va anunciar que serà expulsat de l'agrupació de voluntaris de Protecció Civil, que depèn de l'Ajuntament. Cesar García va reconèixer que ha estat «un cop» per a ell, en l'àmbit personal, i per a l'Ajuntament la detenció d'aquest jove, que es va oferir per treballar voluntàriament a l'agrupació, de la qual n'era el responsable.

L'home va ser arrestat per la seva presumpta vinculació amb aquest incendi, que ha estat un dels més virulents i que va provocar una major intervenció dels efectius que van treballar en els focs registrats durant cinc dies a Cantàbria, i que va obligar al trasllat a la zona de la Unitat Militar d'Emergències. La investigació va ser desenvolupada per agents del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil de Ramales de la Victoria, que a més van aprofitar la col·laboració ciutadana.