Detingut un home a Madrid per esquarterar la seva mare i menjar-se´n part del cos

El jove de 26 anys detingut ahir com a presumpte autor de la mort de la seva mare va admetre quan els agents van entrar al seu domicili que la "ha anat menjant" i que l'havia trossejat en peces "molt petites" que guardava en diversos tupper repartits per tota la casa, han informat fonts de la investigació.



La detenció es va produir ahir en un habitatge situat al districte de Salamanca després que una amiga de la morta es dirigís a l'oficina de denúncies i atenció del ciutadà de la zona per comunicar als agents que portava al voltant d'un mes sense veure a la seva coneguda.



La denunciant va comentar als agents que la dona, de 66 anys, vivia amb el seu fill, que podria tenir problemes psiquiàtrics. Després d'això, la Policia va enviar a uns agents per investigar els fets, trobant-se en el lloc "una escena dantesca" dura de contemplar.



Una patrulla es va dirigir al domicili de la morta i, després d'accedir al mateix, es van trobar la dona esquarterada. El jove va obrir la porta als agents quan van trucar a casa i els va comentar on era la seva mare, el cos havia esquarterat a "trossos molt petits". Segons han assenyalat fonts policials, tot apunta a un cas de "canibalisme".



El jove, amb actitud "freda", hauria confessat als agents que s'ha anat "menjant" a la morta amb del seu gos. Després de la confessió, la policia va procedir a la seva detenció, mentre que el Servei Veterinari d'Urgències s'ha fet càrrec de l'animal.



L'arrestat, que té fins a dotze antecedents policials, la majoria per maltractaments a la seva mare, es troba detingut a la comissaria de Tetuan, després de negar-se a declarar a la Prefectura Superior de Policia de Madrid, segons les mateixes fonts. Aquesta nit passarà a disposició judicial.





