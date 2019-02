Galicia obligarà els restaurants a lliurar el menjar sobrant als clients en envasos sense plàstic

A partir de l'any que ve, quan un client marxi de qualsevol dels restaurants que hi ha a Galícia s'endurà el els aliments que no s'hagi menjat en un recipient biodegradable, sense haver de demanar-ho. Una situació que incomoda alguns comensals i que no fa molt de temps era una pràctica excepcional. La Xunta obligarà per llei als establiments hostalers a aquest lliurament quan entri en vigor a començaments de 2020 la nova Llei de residus i contaminants, l'avantprojecte del qual ja s'ha aprovat.

La lluita per intentar reduir dràsticament la presència en la vida quotidiana del plàstic a causa dels seus nocius efectes sobre el medi ambient i per rebaixar les restes d'aliments en bon estat constitueixen dos pilars de la nova normativa, que serà remesa al Parlament a final d'any i aprovada, previsiblement, en el primer trimestre de 2020.

Les obligacions sobre el menjar que sobra als comensals dels restaurants gallecs va un pas més enllà de normes com la de Balears, que només obliga els negocis a embolicar aquests aliments per entregar-los a clients si aquests ho sol·liciten. A Galícia serà obligatòria aquesta entrega, fins i tot en celebracions amb gran quantitat de viandes com els casaments.

També es prohibirà quan entri en vigor la llei la venda de plats, gots, safates, coberts o qualsevol altre element de vaixella de plàstic si no presenta almenys el 50% de material biodegradable. Això sí, es permetrà el seu ús en el cas dels restaurants que tornin el menjar sobrant als seus clients.

La llei també establirà que l'any que ve la reutilització ha d'arribar al 50% de residus domèstics i comercials per obtenir paper, metalls, vidre, plàstics o compost. En el cas dels envasos, el reciclatge arribarà al 65% a 2025 i al 70% cinc anys més tard.