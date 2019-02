L'abat de Montserrat admet en un vídeo que no el sorprenen els abusos

L'exscout Miguel Hurtado, que va fer públics presumptes abusos sexuals quan era menor per part del monjo de Montserrat Andreu Soler, va difondre un vídeo amb càmera oculta -de desembre de 2015- en què l'abat, Josep Maria Soler, admet haver sentit rumors de relacions homosexuals en els 70: «No m'agafa per sorpresa». En la gravació, Hurtado li pregunta si li va sorprendre quan la seva família li va explicar el seu cas, al que l'abat respon: «Quan la teva família es posa en contacte amb mi és la primera vegada que jo soc responsable de la comunitat, i no m'agafa per sorpresa perquè m'havien arribat aquests rumors d'una altra època».

L'abat fa referència al fet que, als 70, quan era un monjo, havia sentit «rumors que hi havia relacions homosexuals» a Santa Cecília, on se celebraven trobades de joves un cop al mes amb els quals Andreu Soler tenia contacte, però l'abat desconeixia si hi havia menors, i que va posar aquests rumors en coneixement del llavors abat, Cassià Just.

Per altra banda, el Papa va demanar davant els participants de la cimera antipederàstia reunits per primer cop al Vaticà «que s'escolti el crit dels petits que demanen justícia». «El Poble de Déu ens mira i espera no simples i òbvies condemnes sinó mesures concretes», va considerar en una breu al·locució.

Així mateix, va instar els presents, entre els quals hi havia el president de la Conferència Episcopal espanyola, Ricardo Blázquez, a discutir amb sinceritat: «Discutim junts, de manera sincera i profunda com afrontar aquest mal que afligeix l'Església i la humanitat».



Ajuda de l'Esperit Sant

Finalment, va sol·licitar que l'Esperit Sant l'ajudi a «transformar aquest mal en una oportunitat de responsabilitat i purificació», així com va demanar que «la Mare de Déu ens ajudi a intentar curar les greus ferides que l'escàndol de la pedofília ha causat en petits i en creients».