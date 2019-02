Processen Rato pel cobrament de comissions de la publicitat de Bankia

El titular del Jutjat d'Instrucció número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, va ordenar el processament de l'expresident de Bankia, Rodrigo Rato; l'exconseller consultiu de l'entitat José Manuel Fernández Norniella i una altra dotzena de persones perquè siguin jutjats pel presumpte cobrament de comissions dels contractes de la publicitat de Bankia amb les agències Publicis i Zenit, també encausades.

El jutge considera «indiciàriament acreditat» que durant els exercicis 2011 i 2012, Bankia va contractar serveis de publicitat amb les empreses Publicis i Zenith Media a canvi d'una comissió de 2,02 milions d'euros «que aquestes mercantils van abonar a Albisa Inversions, controlada per Alberto Portuondo», el presumpte testaferro de l'exministre d'Economia.

Aquesta empresa, per part seva, «va transferir a la societat Krandonara 2001 controlada per Rodrigo Rato 835.024,64 euros», que serien la seva part en la comissió segons la investigació, i gran part dels quals van acabar en una altra empresa participada per l'exministre i dedicada a l'explotació d'un hotel a República Dominicana.

La secretària, processada

Així mateix, Serrano-Arnal proposa jutjar la que va ser secretària de Rato, Teresa Arellanos, que va anar assumint cada vegada més funcions a Bankia, arribant a ser directora de Coordinació de Presidència i a assumir les competències de la direcció de Comunicació. Es dóna per acreditada la seva «activa participació» en l'adjudicació d'aquells contractes de publicitat.