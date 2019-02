Sánchez preveu apujar a 16 setmanes el permís de paternitat

Pedro Sánchez té previst augmentar el permís de paternitat abans no es dissolguin les Corts per les eleccions espanyoles del 28 d'abril. La mesura de l'executiu estatal preveu que el nombre de setmanes retribuïdes perquè el pare pugui tenir cura dels nadons s'incrementi de manera progressiva fins a les setze setmanes des d'ara i fins al 2021, segons publiquen aquest divendres diversos mitjans.

La intenció del govern de Sánchez seria que aquest mateix any el permís ja pugés fins a les vuit setmanes. Per aconseguir-ho, el consell de ministres de divendres vinent podria aprovar un decret llei de mesures urgents. L'any vinent la xifra ja seria de dotze setmanes i l'any següent, el 2021, de setze.

El 2021, doncs, s'equipararien els permisos que la llei preveu per a homes i per a dones per tenir cura dels fills acabats de néixer o acabats d'adoptar, permisos intransferibles i retribuïts. Ambdós progenitors disposarien de sis setmanes ininterrompudes a jornada completa just després del part o l'adopció i podrien distribuir les altres deu segons la seva necessitat fins als dotze mesos del nadó, bé sigui a jornada completa o parcial.

A banda, l'executiu preveuria que si ambdós progenitors disposessin del permís de manera equitativa, podrien ampliar el període en una setmana extra cadascun. En cas que la criatura hagués de ser hospitalitzada, el permís s'ampliaria en tants dies com estigués ingressada, fins a un màxim de tretze setmanes addicionals.

En paral·lel, una altra novetat que inclouria el decret llei és que el permís de lactància s'ampliés a l'altre progenitor, de tal manera que ambdós podrien absentar-se una hora de la feina, divisibles en dues mitges hores, fins que el nen complís els nou mesos. Aquesta reducció es podria acumular en jornades completes i se'n podria gaudir de forma simultània, però no seria transferible entre ells. A més, si ambdós l'exercissin de forma igualitària, es podria ampliar fins que el nen tingué un any, però amb una reducció proporcional del sou des dels nou mesos.