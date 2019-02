Tajani prohibeix un acte de la Falange i Democracia Nacional a l'Europarlament

El president del Parlament Europeu, el conservador italià Antonio Tajani, va decidir prohibir la roda de premsa en la qual havien de participar dilluns vinent diversos membres dels partits d'extrema dreta Falange Española i Democracia Nacional, en concloure que l'acte planteja problemes de seguretat i amenaça la «integritat i dignitat» de la institució europea.

La conferència es va programar sota el títol «El futur de les veritables forces patriòtiques a Espanya per a la unitat i la llibertat» i havia estat organitzada per l'eurodiputat alemany Udo Voigt, del partit neonazi NPD, a qui ja el 2015 l'Eurocambra li va impedir celebrar un altre esdeveniment per les mateixes raons.

Les regles de la institució confereixen al president els poders necessaris per garantir la seguretat general de les dependències de l'Eurocambra i per això pot «evitar o aturar» qualsevol «pertorbació del funcionament adequat de les activitats parlamentàries i salvaguardar la integritat de la institució», van explicar fonts europarlamentàries.

La decisió de Tajani es fonamenta en l'aplicació d'aquestes normes, després de la recomanació de la direcció general de Comunicació, i segueix la jurisprudència marcada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea que el 2015 va resoldre en contra de l'eurodiputat alemany. El TUE va confirmar llavors que «no existeix un dret incondicional d'accés a les instal·lacions del Parlament amb finalitats de propaganda política». i que la seu de l'Eurocambra "no és el lloc on tothom pugui expressar enterament els seus desitjos".

"La llei de la UE no dona al públic un dret sense restriccions d'accés als seus edificis perquè els facin servir per expressar les seves opinions aquí", d'acord amb el dictamen de la justícia europea.

L'acte, la conveniència del qual ja estava sent examinada pels serveis del Parlament, va provocar el malestar d'un grup d'eurodiputats, que aquest dimecres van escriure a Tajani per reclamar que el vetés per participar-hi el president de la Falange, Manuel Andrino, i de Democracia Nacional, Pedro Chaparro, condemnat aquest últim pel Tribunal Suprem per l'assalt al Centre Cultural català Blanquerna, a Madrid, el setembre del 2013.

La carta de queixa la van signar Josep-Maria Terricabras i Jordi Solé (ERC), Ana Miranda (BNG), Ramon Tremosa (PDeCAT), Izaskun Bilbao (PNB), Ernest Urtasun (ICV), Miguel Urbán (Podem) i Marina Albiol (IU).