Detenen un jove per esquarterar la seva mare i menjar-se-la a Madrid

Un jove de 26 anys detingut dijous com a presumpte autor de la mort de la seva mare va admetre quan els agents van entrar al seu domicili que se l'«ha anat cruspint» i que l'havia trossejat en talls «molt petits» que guardava en diverses carmanyoles repartides per tota la casa. L'arrest es va produir en un habitatge situat al districte de Salamanca de Madrid després que una amiga de la dona morta es dirigís a l'oficina de denúncies i atenció del ciutadà de la zona per comunicar als agents que feia al voltant d'un mes que no veia la seva amiga.

La denunciant va comentar als agents que la dona, de 66 anys, vivia amb el seu fill, que podria tenir problemes psiquiàtrics. Després d'això, la Policia va enviar uns agents per investigar els fets, i es va trobar al lloc «una escena dantesca» dura de contemplar. Una patrulla es va dirigir al domicili de la dona morta i, després d'accedir-hi, es van trobar la dona esquarterada. El jove va obrir la porta als agents quan van trucar i els va comentar que la seva mare era a casa i que havia esquarterat el cos a «trossos molt petits» que tenia repartits en diverses carmanyoles de diferents mides per tota la casa. Segons van assenyalar fonts policials, tot apunta a un cas de «canibalisme». Els policies creuen que no es va menjar les restes en cru i que les va cuinar prèviament. Tot fa pensar que l'home podria haver fet servir una picadora o una màquina similar per esquarterar la seva progenitora.

El jove, amb actitud «freda», hauria confessat als agents que s'ha anat «cruspint» la dona morta al costat del seu gos. Després de la confessió, la policia va procedir a la seva detenció, mentre que el Servei Veterinari d'Urgències s'ha fet càrrec de l'animal, un bodeguer o aligot andalús.

L'arrestat, que té fins a dotze antecedents policials, la majoria per maltractaments a la seva mare, es troba detingut després de negar-se a declarar a la Prefectura Superior de Policia de Madrid. Ahir a la nit va passar a disposició judicial.

Una veïna de la dona assassinada i esquarterada posteriorment pel seu fill de 26 anys va afirmar sentir-se «sorpresa», ja que el presumpte assassí era «molt normal», tot i que tenia problemes amb les drogues. La dona va assegurar que la víctima en una ocasió li va confessar que el detingut «tenia una greu malaltia: la droga». «Jo pensava que tenia atacs mentals, però ella em va dir una vegada que va haver de trucar a la policia perquè el seu fill s'havia posat molt malament», va afegir. Segons els veïns, era freqüent escoltar «crits», així com veure el Samur o la Policia al domicili.

Altres inquilins del bloc asseguren que no és cert que la dona fes un mes que estava desapareguda, i que dimarts passat es van creuar amb ella, fet pel qual relacionen els cops que van sentir a l'interior de la casa amb el dia en què es va cometre el crim.



Dos germans

L'arrestat és el menor de dos germans. Tenia un altre germà gran amb el qual no mantenia relació. El pare, ebenista, va morir fa ja molts anys. Al barri van explicar que el detingut és un jove amb cara de nen que havia estudiat hostaleria i que havia treballat temporalment en alguns bars. Recentment va ser contractat en un restaurant de Madrid on acudia també la seva mare per veure'l.