El català que ha ajudat Nayib Bukele a arribar a la presidència del Salvador

Nayib Bukele va revolucionar la política centre-americana el passat 3 de febrer en fer bones les enquestes i convertir-se en president del Salvador amb només 37 anys, acabant així amb anys de bipartidisme en un país en massa ocasions convuls que busca fugir de la violència, la corrupció i la pobresa que tan presents han estat en la vida quotidiana de molts ciutadans en els darrers anys. El que molta gent no sap, sobretot a Catalunya, és que un dels màxims responsables de la victòria de Bukele és Víctor López, un consultor polític nascut a Barcelona que tot i tenir només 33 anys ja ha treballat amb candidats, mandataris, ministres i caps d'estat de diversos països llatinoamericans.

López va assegurar recentment en una entrevista que amb Bukele l'uneix més una relació d'amistat que laboral, fet pel qual té previst romandre amb ell per assessorar-lo durant el seu mandat tot i haver rebut ofertes per continuar la seva carrera a altres països. El consultor català va assessorar Jovenel Moïse i Danilo Medina, polítics que van aconseguir victòries a les presidencials d'Haití i República Dominicana, respectivament, de la mateixa forma que ha treballat a Mèxic, EUA, Illes Caimán ?on va contribuir a fer que Alden McLaughlin fos escollit primer ministre? i Aruba, feines que l'han portat a ser considerat un dels 25 millors consultors polítics iberoamericans.

López és president i fundador de l'empresa Kayros Group, amb seu a Barcelona i especialitzada en consultoria de les comunicacions. Segons el seu perfil de Linkedin, el consultor català té un doctorat en Dret per la Universitat de Barcelona, un postgrau en Lideratge de la Competitivitat Global de l'Escola de Negocis Robert Emmett McDonough de Georgetown, a més d'un màster com a Oficial en Anàlisi Política i Assessoria Institucional. També és llicenciat en Ciències Polítiques i Periodisme per la Universitat Abat Oliba. A més, pertany al Consell Empresarial per a Amèrica Llatina. López ha guanyat diversos premis per la seva tasca en campanyes i comunicació política. Al 2018 va obtenir el premi Campanya de l'Any dels Napolitan Victory Awards, en els quals el 2017 va guanyar en la categoria Consultor Revelació de l'Any i en la modalitat Tecnologia de l'Any Aplicada a la Política, a més de tenir diverses nominacions.

Amistat amb el president



En declaracions al diari hondureny El Heraldo, López va assegurar que «amb Nayib ens hem fet molt amics i crec fermament en la seva causa, que és la mateixa que la de tot el poble salvadorenc». En aquest sentit, va afegir que «mai m'havia implicat públicament amb un candidat enmig de la campanya i menys amb la perillositat que suposa aquesta exposició, però la situació a la qual estava sent sotmès Nayib era tan greu que fins i tot jo vaig haver de sortir per denunciar internacionalment el que estava passant durant la campanya». El consultor català es referia a la campanya d'injúries i atacs directes que va patir Bukele per part dels representants del tradicional bipartidisme.