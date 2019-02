Down España demana a la Fiscalia que actuï contra Arcadi Espada per delicte d'odi

L'associació Down España ha lliurat un dossier a la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, perquè actuï contra el periodista Arcadi Espada per les seves declaracions respecte el col·lectiu de persones amb síndrome de Down i les seves famílies en diversos mitjans de comunicació . En concret, es demana a la Fiscalia General de l'Estat que procedeixi a les actuacions per revisar les responsabilitats penals en què pogués haver incorregut Arcadi Espada com a autor d'un delicte d'odi de l'article 510 del Codi Penal.

L'informe recull les columnes escrites pel periodista al diari 'El Mundo' entre els anys 2009 i 2019 així com les seves declaracions al programa Chester de Cuatro, en què tornava a reiterar-se en les seves ofenses i desqualificacions.

La Federació Espanyola de Síndrome de Down considera que "cal frenar d'una vegada per totes aquest tipus d'actituds d'una persona pública que lesionen greument la dignitat del col·lectiu".

Per a Espada, que es refereix a la síndrome de Down com una "desgràcia" i a les persones que tenen aquesta discapacitat com a "víctimes de la seva condició" o "desgraciats", "si algú deixa néixer a algú malalt, podent haver-ho evitat , -escrivia Espada el 9 de maig de 2013 a la seva columna d'el Mundo- aquest algú s'ha de sotmetre a la possibilitat, no només de que el malalt el denunciï pel seu crim, sinó que sigui la pròpia societat, la que haurà de sufragar el cost dels tractaments, la qual ho faci. Aquest tipus de gent avariada alça la veu histèrica cada vegada que es planteja la possibilitat de dissenyar fills més intel·ligents, més sans i millors. Per contra, ells tracten impunement d'imposar-nos la seva particular disseny eugenèsic: fills ximples, malalts i pitjors ".

Segons Down España, les manifestacions d'Arcadi Espada "no només van en contra dels principis més bàsics i drets fonamentals recollits en la nostra Constitució, com la dignitat de la persona (article 10) i la igualtat, sinó també contra la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de 13 de desembre de 2006 i el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social.