L´humorista Toni Albà s´ha de disculpar per un tuit masclista contra Arrimadas

L'actor Toni Albà ha demanat disculpes "si alguna persona s'ha sentit ofesa" per la seva piulada envers la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas. En una piulada d'aquest diumenge amb motiu del viatge d'Arrimadas i el seu grup parlamentari a Waterloo, Albà va escriure: "Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam... allà, estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats!" Després de les crítiques que ha rebut, Albà ha replicat que "com diria aquell tan respectat que anava de 'campamentos': 'Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir'.





Bon viatge a Waterloo!!! (Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam ...allà, estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats!) — TONI ALBÀ ||*||?? (@tonialba) February 23, 2019

1/ Si alguna persona s'ha sentit ofesa per les paraules que he escrit en aquest twit, li demano disculpes. Com diria aquell tan respectat que anava de "campamentos": "Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir." https://t.co/Dpcx3oBcKH — TONI ALBÀ ||*||?? (@tonialba) February 25, 2019

2/ PERÒ EN CAP CAS DEMANO DISCULPES PER PARAULES QUE NO HE ESCRIT!

Ho dic per si algú pateix d'aquest mal tan escampat anomenat "deficiència en la comprensió lectora", que s'ho faci mirar. — TONI ALBÀ ||*||?? (@tonialba) February 25, 2019

Comunicat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals arran dels comentaris de Toni Albà https://t.co/PPxPUPjg1f pic.twitter.com/ofZmY1mndw — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (@CCMA_cat) February 25, 2019

també ha afegit que en cap cas demana disculpes "per paraules que no ha escrit. Ho dic per si algú pateix d'aquest mal tan escampat anomenat "deficiència en la comprensió lectora", que s'ho faci mirar".Lahavia condemnat aquest matí "l'actitud insultant i de falta de respecte"envers. A través d'un comunicat, laha assenyalat que els comentaris de l'actor "a les xarxes socials ni representen TV3 ni són mai en nom d'aquest mitjà" i ha assegurat que les expressions públiques que pugui emetre des del seu perfil personal a Twitter "queden fora de l'àmbit d'aplicació del Llibre d'estil de la CCMA".. "Els comptes dels actors i altres membres de l'equip del programa són de caire personal i només els seus titulars en són responsables. Malgrat tot, volem deixar clar que els insults i les desqualificacions de tipus masclista no encaixen amb la nostra manera d'entendre l'humor".