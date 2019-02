Un jutjat de Madrid paralitza cautelarment l'exhumació de Franco

El jutjat contenciós administratiu número 3 de Madrid ha acceptat la petició de mesures cautelars urgents d'un veí de San Lorenzo del Escorial perquè es paralitzi l'exhumació de Francisco Franco, segons ha avançat 'El Independiente' aquest dimarts i ha pogut confirmar l'ACN.

Concretament, el jutjat ha invalidat l'informe de l'ajuntament del municipi, on està ubicat el Valle de los Caídos, que donava el vistiplau a les obres per treure el cos del dictador del mausoleu. Així doncs, a petició d'un particular el magistrat ha suspès la llicència municipal d'obres menors que autoritzava el govern espanyol a aixecar el paviment de marbre, la llosa de pedra de la sepultura de Franco i traslladar-lo a un altre lloc.