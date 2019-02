'Breaking Bad' a l'espanyola: Així funcionava un gran laboratori de coca a València

El laboratori de producció de cocaïna desmantellat a l'octubre passat a Llombai, com va publicar en exclusiva Levante-EMV, del mateix grup editorial que Diari de Girona, podia arribar a produir fins a 100 quilos de clorhidrat de cocaïna al mes, el que dóna una idea de la capacitat de la factoria descoberta en una operació conjunta de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

L'organització criminal utilitzava un xalet, al soterrani del qual hi havia tres coves que s'utilitzaven originàriament per cultivar bolets, per dur a terme les diferents fases de transformació de pasta base en clorhidrat de cocaïna, llista per al seu consum.

El laboratori de Llombai va ser descobert el 3 d'octubre passat, després d'una investigació que havia començat a principis d'any. Especialistes a València en la lluita contra el narcotràfic de la Policia Nacional -grup V de la Udyco- i de la Guàrdia Civil -EDOA-, van detectar l'arribada massiva i anòmala a València de substàncies prohibides pels convenis internacionals, ja que són utilitzades pels narcos per fabricar clorhidrat de cocaïna en un llarg procés semi-industrial que comença amb la recol·lecció de la fulla de coca.

Després de seguir el rastre als precursors, els agents van detectar al grup que s'amagava darrere d'aquesta maniobra, diversos dels membres de la qual van resultar tenir antecedents per tràfic de drogues. Els bidons i sacs eren recollits en diferents punts de València i traslladats a una caseta d'eines de conreu, enmig d'una zona de cultiu d'Alfarp, tal com van poder comprovar els investigadors, segons consta en el sumari judicial, sobre el qual es va aixecar el secret fa mes i mig.

Des d'aquest primer punt, el portaven a una casa de camp que un dels presumptes traficants havia llogat, a raó de 400 euros al mes, amb un pagament únic del primer semestre, més una fiança de 8.000 euros. Tot això en mà.

Després de ser testimonis d'almenys cinc d'aquests enviaments, i un cop identificats els sis presumptes integrants de la trama, inclosos dos colombians arribats directament des del seu país per fer tasques de 'cuiners' - els 'químics' que fabriquen o recuperen el clorhidrat de cocaïna-, els investigadors van fixar el 3 d'octubre per assestar el cop definitiu a l'organització.

Carbó camuflat com guano



Aquest dia, van ser detinguts, tal com va avançar en el seu dia en exclusiva Levante-EMV, el suposat cap del grup, Francisco Javier RA, de 43 anys i amb antecedents per extorsió, tràfic de drogues i lesions, i els presumptes implicats en tasques logístiques -lloguer, transport, portar queviures i cobrir qualsevol necessitat dels 'cuiners' confinats al xalet ...-: José OG, de 68 anys; Manuel M. C., de 67 anys i 'empleat' de l'anterior i que portava 3,90 grams de cocaïna oculta en un doble fons del seu cotxe; i Rubén S. L., de 34 anys i veí de València, amb antecedents per tràfic de drogues.

Al laboratori van ser capturats els colombians Carlos Orlando E., de 46 anys, i Wilber R. G., de 34 anys i reservista de l'Exèrcit del seu país. Aquests dos últims són els 'químics' ensinistrats a Colòmbia per recuperar el clorhidrat de cocaïna -el compost que es consumeix-, que havien rebut integrat en carbó vegetal per evitar les revisions i controls duaners.

Durant els registres practicats en els domicilis dels quatre espanyols, a la casa de camp convertida en laboratori i en una nau a Alfarp, els agents no només van trobar gairebé cinc quilos de cocaïna ja reconstituïda, sinó que a més van trobar 49 sacs de carbó, retolats com guano, que van donar positiu en les proves de detecció d'aquesta droga.

Els sis van ingressar a la presó provisional i, un mes després, el 6 de novembre, va ser detingut un setè presumpte implicat, un perruquer de Xiva que presumptament va accedir al fet que compressin part dels precursors al seu nom.