Waterloo estudia multar Ciutadans per l'acte davant la casa de Puigdemont

Les autoritats locals de Waterloo estan estudiant imposar set "sancions administratives" contra Ciutadans per l'acte de la seva líder a Catalunya, Inés Arrimadas davant la casa de l'expresident Carles Puigdemont del diumenge passat. En un comunicat de l'ajuntament de Waterloo, els responsables de la localitat han confirmat l'obertura d'un procediment sancionador contra Cs per fer una protesta "sense autorització municipal".

En concret, s'estan considerant sancions per fer "una manifestació a la via pública sense autorització" i per "causar aldarulls un diumenge sense necessitat legítima i pertorbant la tranquil·litat dels habitants" amb la instal·lació d'altaveus. A més, també decidiran sobre 5 possibles multes de trànsit per l'estacionament de vehicles a la zona de la formació taronja.

Des de l'ajuntament de Waterloo han negat però que la multa pugui ser de 7.000 euros "com s'havia dit a les xarxes socials" i han recordat que el "funcionari encarregat" de gestionar el procediment administratiu encara ha d'adoptar una decisió al respecte. "El reglament de la policia municipal no preveu cap sanció d'una quantitat tan alta", informen. També neguen que es detingués a ningú durant la protesta liderada per Arrimadas.