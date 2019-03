Guaidó torna a Veneçuela sense ser detingut

L'autoproclamat president de Veneçuela, Juan Guaidó, ha arribat aquest dilluns a l'Aeroport Internacional de Maiquetía de Caracas i ha superat ja els controls de seguretat, per la qual cosa no ha estat detingut, com inicialment es temia.

"Ja a la nostra terra estimada! ¡ Veneçuela, acabem de passar migració i ens mobilitzarem a on està el nostre poble!", Ha publicat Guaidó a través del seu compte a Twitter.

El dirigent opositor ha estat rebut per una multitud de simpatitzants al crit de "¡Guaidó, Guaidó!", Que ha respost amb un ampli somriure. "Vam entrar a Veneçuela com a ciutadans lliures, que ningú ens digui el contrari. Ja sentint el meu sol de la Guaira, l'empenta del poble que ens va esperar aquí", ha destacat.

Guaidó havia anunciat el seu retorn a Veneçuela per aquest dilluns després d'una gira per països llatinoamericans per reforçar els suports internacionals amb què compta. No obstant això, sobre ell pesava una ordre de no sortida del país que ha incomplert, de manera que es tem una possible detenció.

"Sabem els riscos als quals ens enfrontem, això mai ens ha detingut, ha d'entendre el règim, ha d'entendre la dictadura, ha de tenir molt clar, que aquest no ha estat el mecanisme per aturar-me", ha afirmat Guaidó.

"Estem més forts que mai, seguim al carrer, seguim mobilitzats. I aquí estem amb la nostra gent després d'una reeixidíssima gira internacional de reconeixement del planeta Terra de l'ajuda humanitària necessària per a la nostra gent. Som aquí Veneçuela, estem forts", ha afegit.

Només arribar a Maiquetía, Guaidó ha confirmat que es dirigeix ??a la concentració convocada a Las Mercedes, al centre de Caracas, pels partits de l'oposició.

Veneçuela es troba sumida en una crisi política des del 23 de gener, quan Guaidó, president de l'Assemblea Nacional, es va autoproclamar president del país després de denunciar la il·legalitat del nou mandat del president Nicolás Maduro, qui va iniciar el 10 de gener un nou mandat.