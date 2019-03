Macron fa una crida pel "renaixement europeu"

El president francès Emmanuel Macron ha fet una crida pel "renaixement europeu" basat en "la llibertat, la protecció, i el progrés" de cara a les eleccions al Parlament Europeu del maig. En un editorial dirigit als ciutadans publicat als principals diaris de la Unió Europea, Macron ha criticat el "replegament nacionalista" i ha apostat per fer servir "l'impàs del Brexit per donar "un sentit" al projecte d'integració en els comicis europeus. Per defensar la llibertat, ha proposat la creació d'una "Agència Europea de Protecció de les Democràcies" que aporti "experts europeus a cada estat membre per protegir els seus processos electorals de ciberatacs i manipulacions". "Hi ha potències estrangeres que intenten influenciar els nostres vots", ha alertat. La columna d'opinió ha sigut publicada en 28 llengües en diversos diaris com Le Parisien, The Guardian o El País.

Pel que fa a la seguretat, Macron proposa revisar l'espai Schengen per tal que tots els estats membres facin "un control rigorós de les fronteres" i siguin solidaris en la seva política d'asil.

En l'àmbit de seguretat externa, Macron planteja crear un Consell de Seguretat Europeu i un "tractat de defensa i seguretat" que estableixi l'augment de la defensa militar dels estats de la UE i una clàusula de defensa mútua entre ells. Però a més, malgrat la sortida el Regne Unit de la UE prevista per finals de març, Macron creu que aquest Consell hauria d'incloure també els britànics.



Contrarestar el proteccionisme

Davant mesures proteccionistes de la Xina o els EUA, Macron considera que la UE hauria de respondre donant "preferència" a les seves indústries estratègiques i els mercats de contractació pública. A més, el president francès proposa "sancionar o prohibir" a Europa "aquelles empreses que vulnerin" els interessos estratègics, les normes mediambientals, la protecció de dades o la fiscalitat.



Salari mínim europeu

Macron creu que la UE ha d'establir "un escut social" que garanteixi als treballadors "la mateixa remuneració en el mateix lloc de treball" arreu del continent i "un salari mínim europeu" adaptat a la situació de cada país.



Medi ambient

Per fer front a l'escalfament global, Macron demana que les institucions europees tinguin "el clima com a prioritat" i fixin com a objectiu l'eliminació de les emissions de carboni per al 2050 i la reducció a la meitat dels pesticides per al 2025. En paral·lel, planteja la creació d'un Banc Europeu del Clima que financi "la transició ecològica" i un "dispositiu sanitari europeu" que reforci el control dels aliments i de les substàncies perilloses pel medi ambient i la salut.



Conferència sobre Europa

El líder de la Repúblique En Marche proposa discutir totes aquestes qüestions en una "conferència per Europa" amb representants de les institucions i dels estats membre "abans de finals d'any". Segons ell, aquesta macro reunió, on també vol convidar ciutadans, universitaris, agents socials i representants religiosos, hauria de servir per "proposar els canvis necessaris" per al projecte europeu sense revisar els tractats.