Assassinen a punyalades un jove espanyol a Londres

El jove, en una fotografia difosa per la policia. Metropolitan London Police.

L'espanyol David Martínez, de 26 anys, ha estat identificat avui per la Policia Metropolitana de Londres (MET) com a víctima mortal d'un apunyalament ocorregut dimecres a Leyton, est de Londres. En un comunicat, la policia de Scotland Yard necessita que el jove, nascut el 15 de febrer de 1993 i de nacionalitat espanyola, va morir a les 18,10 hores (17,10 hora local) d'ahir, al carrer North Birkbeck Road, on havia estat atès poc abans pels serveis d'emergència.

Els agents creuen que Martínez va ser atacat amb un ganivet en un domicili proper, després d'això va sortir al carrer, que és on va ser trobat ferit després de donar-se la veu d'alarma i on eventualment va morir. Van acudir al lloc dels fets la Policia, el Servei d'Ambulàncies de Londres i la Ambulància Aèria, s'indica en el comunicat.

Scotland Yard assenyala en la seva nota que "es creu que la víctima i el sospitós es coneixien" i descarta que el delicte sigui una venjança entre bandes. Els agents han informat els cercles pròxims i, tot i que encara no ha conclòs el procés formal d'identificació, estan convençuts que Martínez és la víctima.

El lloc dels fets es manté com "escena del crim" mentre continuen les tasques d'investigació i en breu s'iniciarà l'examen postmortem. La direcció d'homicidis i delictes greus de la Policia londinenca ha fet una crida a possibles testimonis perquè aportin detalls del succés, que se suma a l'onada de crims amb arma blanca que registra la capital britànica i en general el Regne Unit.

Es tracta de la quinzena víctima mortal d'un atac amb ganivet a Londres enguany



En 2018, hi va haver un rècord d'homicidis amb ganivets al Regne Unit, amb un total de 135, el que va portar al Govern i també l'alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, a posar en marxa diverses mesures i considerar l'epidèmia un problema de "salut pública". La primera ministra, la conservadora Theresa May, es reunirà pròximament amb els responsables de seguretat i directors de les principals agències públiques per abordar aquesta aguda crisi, que es considera conseqüència de factors polítics i socioeconòmics.