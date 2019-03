La fiscalia recorre la sentència de «la Manada» i demana 18 anys de presó per als acusats

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha presentat un recurs de cassació contra la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Navarra que va condemnar per delicte continuat d'abús sexual als cinc homes de 'la Manada'. La fiscalia reitera en el seu recurs la petició de condemna que va presentar la Fiscalia de Navarra, i sol·licita una condemna per a cada un dels acusats de 18 anys de presó per un delicte continuat d'agressió sexual, així com deu anys de llibertat vigilada i prohibició d'apropar-se a la víctima durant 20 anys. També sol·licita que s'imposi una condemna de dos anys de presó a un dels acusats, Antonio Manuel Guerrero Escudero, per un delicte de robatori amb intimidació.

El ministeri públic considera que els fets "van ser realitzats mitjançant una intimidació suficient per anul·lar la voluntat de la víctima". Segons el parer de la fiscalia, no es pot parlar d'un acte de prevalença, ja que el relat de fets de la sentència recull "sense cap dubte una actitud intimidatòria" per part dels cinc acusats, que va ser la que els va permetre consumar sobre la víctima els actes sexuals. La fiscalia considera que "no és admissible forçar el dret fins a extrems d'exigir de les víctimes actituds heroiques que inexorablement les conduiran a patir mals majors".

La fiscalia afirma que en els fets descrits hi ha una intimidació greu, per la qual cosa s'han de qualificar com agressió sexual. En aquest àmbit intimidatori, un dels acusats es va apoderar del telèfon mòbil de la víctima, fet que la fiscalia sol·licita que es qualifiqui com robatori amb intimidació, i no com un furt.