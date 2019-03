L´ampliació del permís de paternitat entrarà finalment en vigor el proper 1 d´abril

El govern espanyol ha retardat fins a l'1 d'abril l'ampliació del permís de paternitat, que passarà a ser de vuit setmanes. La vicepresidenta de l'executiu, Carmen Calvo, ha argumentat en declaracions a la premsa aquest dijous al matí, que la Seguretat Social i les empreses necessiten aquest marge per adaptar els seus "elements interns" davant la nova situació de la baixa. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat avui el decret llei de mesures urgents per la igualtat, tot i endarrerir més de tres setmanes l'entrada en vigor de la iniciativa. El govern espanyol va aprovar el text al Consell de Ministres de divendres passat.

"La Seguretat Social necessita les tres setmanes del març per adaptar els elements interns per articular-ho, i les empreses necessiten un període mínim per adaptar una situació nova que provoca canvis importants", ha justificat Calvo.