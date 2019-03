Una vaca sense control envesteix 12 excursionistes i en fereix un de gravetat

Una vaca que deambulava sense control després d'escapar-se d'un corral va envestir un grup de senderistes d'Alzira que tornaven de fer un ruta pel riu Girona. L'animal va causar lesions greus a un d'ells. Després de 45 minuts d'angoixa tractant d'esquivar les escomeses de l'animal, van aparèixer els propietaris i van aconseguir posar-la sota control. El senderista ferit va ser evacuat en ambulància a l'hospital de Dénia i, si bé amb posterioritat seria traslladat al d'Alzira, on ha estat pràcticament dues setmanes ingressat i encara es troba en procés de recuperació. La Guàrdia Civil d'Ondara va aixecar l'atestat de l'incident.



«Hauria pogut ser pitjor»



El president de l'Associació de Muntanya Baladre Explorer, Toni Expósito, que compta amb una amplíssima trajectòria com a senderista, va valorar la situació viscuda com a «insòlita» i va deixar clar que, tot i les greus conseqüències de l'envestida, «hauria pogut ser pitjor ». «Si t'agafa al carrer igual l'esquives, però enmig de la muntanya.... l'únic que hi havia eren pins i als pins no pots pujar», va relatar, mentre estimava al voltant de 350 quilos el pes de l'animal.



Un anglès volant pels aires



L'atac de la vaca es va produir al terme municipal d'Orba, quan els muntanyencs tornaven de fer una pista forestal de la seva ruta setmanal, a mitjans del passat mes de febrer. Una dotzena de senderistes participava aquell dia a la sortida. Expósito va relatar que, a l'altura d'un canvi de rasant i mentre ell mirava el GPS, de sobte va aparèixer la vaca «com una piconadora» que ja s'emportava pels aires a un anglès que havia sortit a córrer per la zona. No hi va haver temps per reaccionar. Va deixar a una víctima i en va envestir una altra, en aquest cas un membre de l'associació Baladre Explorer, amb el qual es va acarnissar.

«El nostre company estava ja a terra i la vaca intentava donar-li cops de banya, el va salvar la motxilla ja que l'animal va clavar la banya en ella en una de les envestides», va explicar Expósito.

No va ser l'únic senderista que va patir les escomeses de l'animal, que pel que sembla s'havia escapat d'un corral que hi ha a la zona. «La vaca anava d'un costat a un altre, va agafar a un altre senderista i el va tirar a terra», va comentar el president de l'associació, mentre explicava que una parella d'excursionistes va poder pujar a un petit ametller, encara que la seva alçada no era suficient per posar-se fora de perill.