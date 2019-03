Dos ciutadans espanyols, entre els 157 morts en estavellar-se un avió a Etiòpia

Dos ciutadans espanyols van morir ahir en el sinistre d'un avió ET302 d'Ethiopian Airlines prop de la capital d'Etiòpia, Addis Abeba, en què van perdre la vida els 157 ocupants de l'aparell. El vol va desaparèixer del radar sis minuts després d'enlairar-se de la capital etíop per causes que encara estan sent investigades. L'aparell va sortir de l'aeroport de Bole a dos quarts de nou del matí i la torre de control va perdre el contacte amb l'aparell sis minuts després. Les restes de l'avió es troben a prop de la població de Bishoftu, a uns 50 quilòmetres de la capital.

Entre les víctimes hi ha confirmats 32 kenyans, 18 canadencs, nou etíops, vuit italians, vuit ciutadans xinesos, vuit nord-americans, set britànics, set ciutadans francesos, sis egipcis, cinc ciutadans holandesos, quatre indis, quatre eslovacs, tres austríacs, tres suecs, tres russos, dos marroquins, dos espanyols, dos polonesos i dos israelians. A més, hi havia un ciutadà a bord de cada un d'aquests països: Bèlgica, Indonèsia, Somàlia, Noruega, Sèrbia, Togo, Moçambic, Rwanda, Sudan, Uganda i Iemen. A ells se'ls han de sumar quatre persones més amb passaport diplomàtic de Nacions Unides la nacionalitat dels quals no s'havia concretat a l'hora de tancar aquesta edició.

L'ambaixada espanyola a Etiòpia va assenyalar que està en «contacte permanent» amb els familiars dels dos espanyols. Per la seva banda, el ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, va traslladar el seu «més sentit condol» a famílies i amics de la víctima de la catàstrofe aèria a Etiòpia. «Trasllado el meu més sentit condol a famílies i cercles propers de les víctimes de la catàstrofe aèria a Etiòpia, així com a autoritats i al poble etíops», va assenyalar el ministre al seu compte de Twitter.

«Vull traslladar la nostra solidaritat i condol a les famílies, companys i amics de les víctimes del terrible accident d'avió ocorregut a Etiòpia. Entre els passatgers hi havia dos ciutadans espanyols. Tot el nostre afecte», va escriure també al seu compte de Twitter el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.

Els Estats Units van anunciar l'enviament d'un equip d'ajuda i investigació per determinar les causes del sinistre del vol ET302 d'Ethiopian Airlines. La missió conjunta de la Junta Nacional de Seguretat del Transport i l'Administració Federal d'Aviació estarà formada per quatre investigadors que treballaran amb les autoritats de l'aviació civil d'Etiòpia per investigar l'accident. Ethiopian Airlines va establir un centre d'informació i un número d'atenció que estarà disponible per a familiars i amics dels passatgers.



Segon sinistre en mesos

Es tracta del segon sinistre del model Boeing 737 MAX en menys de cinc mesos, segons l'analista de BBC News Alex Macheras, després del sinistre el passat mes d'octubre d'un avió de Lion Air a Indonèsia, amb 189 persones a bord.

El primer ministre d'Etiòpia, Abiy Ahmed, va expressar el seu condol per l'incident a través del seu compte de Twitter.

Boeing va emetre un comunicat expressant la seva «profunda tristesa» pel mortal accident i el conseller delegat d'Ethiopian Airlines va mostrar la seva consternació. El representant de la companyia va transmetre el seu condol als familiars i amics dels passatgers i de la tripulació que van perdre la vida en aquest tràgic accident.