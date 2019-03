El parlament britànic rebutja per segon cop el pla de May

El parlament britànic ha rebutjat per segon cop el pla de Theresa May pel Brexit tot i els canvis pactats en les últimes hores amb Brussel·les. En una votació decisiva a la Cambra dels Comuns quan queden poc més de dues setmanes per la sortida del Regne Unit de la UE, 391 diputats han tombat el text que estableix les condicions per la sortida britànica del club de forma consensuada amb la UE. És el segon cop que May fracassa en el seu intent d'obtenir l'aval de la cambra a l'Acord de Retirada, com ja va passar al gener. Aquest cop, però, els diputats han rebutjat també les provisions pactades en les últimes hores per May amb Brussel·les.

Segons la primera ministra britànica, les noves provisions ofereixen "garanties legals" en relació al pla de contingència irlandès, el principal escull per aconseguir la llum verda a Westminster.

Després del rebuig a l'acord, els diputats votaran aquest dimecres sobre la possibilitat d'un Brexit sense acord, escenari que previsiblement rebutjaran per evitar una sortida caòtica. L'última votació de la setmana serà dijous, quan els diputats decidiran si opten per ajornar el Brexit a través de l'extensió de l'article 50.

"Votar per una extensió o una sortida sense acord no soluciona els problemes als quals fem front ara", ha advertit May després de conèixer el resultat de la votació.

Per la seva banda, el líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, ha assegurat que el pla de May "és mort" i ha quedat clar que "no té el suport" de la cambra.

Tot plegat, quan només queden poc més de dues setmanes per la data oficial de sortida del Regne Unit de la UE, el pròxim 29 de març, i després de l'avís per part del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que "no hi haurà terceres oportunitats".