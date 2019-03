Tres menors detinguts a València per matar un jove i gravar les tortures

Un brutal i salvatge vídeo en què tres suposats menors d'origen algerià agredeixen, acoltellen i torturen dos joves compatriotes, difós a través de xarxes socials, ha permès la detenció a València dels tres presumptes autors de la gravació acusats dels delictes d'assassinat, detenció il·legal, tortures i pertinença a banda criminal.

Aquests greus fets, que finalment es van saldar amb la mort d'una de les víctimes, de 28 anys, es van produir el passat 5 de març en un pis de la ciutat francesa de Lió. Pel que sembla, els sospitosos van fugir del país gal fins a Espanya, on van ser arrestats per la Policia Nacional dijous passat després de protagonitzar un incident a l'Estació del Nord de la capital del Túria.

Els tres menors detinguts van ser posats a disposició de la Fiscalia de Menors. Així, després de les investigacions de la Policia Nacional sobre els greus delictes pels quals estaven sent buscats, es va acordar el seu internament en tres centres de reforma de la província de València en règim tancat, segons ha confirmat la Policia Nacional en un comunicat.

Un delicte vulgar com intentar colar-se al tren sense pagar el bitllet va ser el que va propiciar el seu arrest a les 9.00 hores del passat 7 de març a l'Estació del Nord de València, i fet i fet destapar el brutal crim pel qual els tres menors - perfectament identificats en el vídeo- estaven sent buscats per les autoritats franceses.

Els vigilants van alertar la policia i quan els agents van comprovar que es tractava de tres 'menes' (menors estrangers no acompanyats) van donar part del que ha passat a la Fiscalia de Menors de València. A més, els policies es van adonar que aquests tenien les botes plenes de sang, així com talls recents a les mans, per aquest motiu es van activar totes les alertes per determinar quin era l'origen d'aquestes lesions.

Els menors, de 15, 16 i 17 anys, segons l'edat òssia que van establir els metges forenses després de la seva arribada a la península fa tot just uns mesos, es van negar a que la policia els prengués mostres d'ADN, un altre indicador més que intentaven amagar algun delicte molt més greu.

Així, després de realitzar gestions amb un centre de menors de Múrcia, del que va fugir un d'ells el passat mes de desembre, la policia va tenir coneixement de l'esmentat vídeo, enviat des de França a través de la xarxa social Facebook a un antic company de centre d'un dels arrestats, segons han confirmat fonts jurídiques.

Al vídeo apareixen els tres arrestats colpejant i apunyalant dos joves en un pis amb el terra tenyit amb la sang de les seves víctimes. Un dels joves retinguts està lligat de mans amb una corretja de gos i rep diverses ganivetades al cap, arribant a perdre un dels seus agressors el ganivet en una de les escomeses.

Així mateix, l'altre roman estès a terra, pràcticament immòbil després d'haver perdut molta sang. Malgrat estar totalment indefens un dels ara detinguts li realitza un nou tall a la cara, li clava una puntada de peu al cap i una altra a l'estómac.

Arran de la gravetat de les imatges, el grup d'Homicidis de la Policia Nacional de València es va fer càrrec del cas per intentar aclarir la procedència del vídeo i corroborar que els menors detinguts són els agressors que apareixen en el mateix. De la mateixa manera es van prendre mostres de les restes de sang que portaven a les seves botes i indumentària.

Al vídeo no es veia el resultat final de les agressions, tot i que se sospitava, que donada la gravetat de les lesions, alguna de les víctimes podia haver mort. Finalment, a través de l'oficia de coordinació policial SIRENE, el grup d'Homicidis de la Policia Nacional de València va esbrinar que els successos es van perpetrar a Lió i que un dels agredits havia mort, segons fonts de la Prefectura Provincial de València.

Difós per xarxes socials



Mitjans de comunicació francesos informaven de la troballa dimarts de la setmana passada d'un cadàver al districte de Croix-Rousse, a Lió, on una segona víctima havia estat trobada amb vida, encara que greument ferit. Posteriorment es coneixia que els autors havien gravat i transmès per xarxes socials el crim. El mort, segons detallen, tenia prop de 60 ganivetades i estava lligat de peus i mans.

Gràcies a la col·laboració entre la policia francesa i la Policia Nacional, s'ha identificat als autors i els detinguts a València seran posats a disposició de l'Audiència Nacional.