El Parlament britànic rebutja un Brexit sense acord per només quatre vots

El Parlament del Regne Unit ha aprovat aquest dimecres una esmena per la qual es declara contrari a un Brexit sense acord, un primer pas per superar el punt mort en què havia entrat el procés de divorci entre Londres i Brussel·les per la reiterada negativa de els diputats a acceptar el text negociat per les parts.

L'anomenada esmena Spelman / Dromey, per les autores de la mateixa, ha estat aprovada per 312 vots a favor i 308 en contra, un estret marge de quatre vots que dona idea de les tensions polítiques al voltant del Brexit a la seu legislativa.

Amb aquest resultat, s'espera que tal com va avançar dimarts la primera ministra, Theresa May, la Cambra dels Comuns voti una segona esmena perquè el Govern demani formalment a la UE un ajornament de la data del Brexit, prevista per al 29 de març.