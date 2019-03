Rescatades amb vida 19 persones d´una escola ensorrada a Nigèria

Els serveis de salvament nigerians han rescatat amb vida a dotze adults i set nens entre la runa de l'edifici de quatre plantes que s'ha esfondrat aquest dimecres al matí a la ciutat de Lagos, al sud de Nigèria, segons ha informat el diari ' Nigèria Tribune '.

Els efectius desplegats per l'Agència Estatal de Gestió d'Emergències de Llacs segueixen treballant sobre el terreny per treure a les persones que romanen atrapades. La quarta planta de l'edifici albergava una escola de primària, mentre que la planta baixa estava integrada per botigues i les altres dues plantes eren d'habitatges.

Un dels especialistes de rescat ha comptat des del lloc dels fets al diari 'The Punch' que hi ha almenys deu nens atrapats entre la runa i que "es creu que estan vius".

L'edifici sinistrat està situat a la zona d'Ita Faji, a la ciutat de Lagos, i s'ha ensorrat per causes que es desconeixen a les 10.00 hores.

Un portaveu de l'Agència Estatal de Gestió d'Emergències de Llacs, Kehinde Adebayo, ha confirmat l'ensorrament i ha assenyalat que les autoritats han enviat mitjans per rescatar les persones atrapades i atendre els ferits.

En el seu compte oficial de la xarxa social Twitter, l'Agència de Gestió d'Emergències de Llacs ha assenyalat que l'edifici "s'ha ensorrat completament" i que el seu personal ha rescatat almenys deu persones, entre nens i adults, a més de les persones rescatades per voluntaris abans que arribessin els seus efectius.