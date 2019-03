La UE prohibeix tots els vols operats amb Boeing 737 MAX a Europa

L'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) va anunciar que «suspèn totes les operacions de vol» de tots els avions Boeing model 737-8 MAX i 737-9 MAX a Europa, com a mesura de «precaució» fins que s'aclareixin les circumstàncies del sinistre d'un aparell d'Ethiopian Airlines. «La seguretat aèria és la nostra prioritat número u i la Unió Europea està fent tots els passos per garantir la seguretat dels seus passatgers», va escriure al seu compte oficial de Twitter la comissària de Transports, Violeta Bulc.

La mesura s'aplica des d'ahir i afectarà també els vols operats per companyies de tercers països les rutes dels quals tinguin sortida o destinació a un aeroport de la Unió Europea. L'EASA va explicar a través d'un comunicat que està fent «tot el necessari per garantir la seguretat dels passatgers» i per això va emetre l'avís que tanca el cel europeu als Boeing 737 MAX com a mesura de precaució.

L'accident aeri de diumenge passat prop d'Addis Abeba, que va deixar 157 morts, va fer saltar les alarmes en ser el segon sinistre en poc temps que pateix el model suspès. Des de llavors, diversos països de la UE havien anunciat mesures, entre ells Regne Unit, França, Itàlia, Àustria i els Països Baixos, però la decisió de l'EASA harmonitza la resposta europea. Fins al febrer de 2019, Boeing ha lliurat més de 376 aeronaus del 737 MAX.

A Espanya no hi ha aerolínies que operin vols amb aquest model de Boeing, tot i que Air Europa té pendent una petició de 20 aparells, però companyies d'altres països podien volar amb ells fins ara. La companyia de baix cost irlandesa Ryanair, la major companyia de baix cost d'Europa per passatgers, no disposa de cap 737 MAX a la seva flota encara però preveu rebre'n un a l'abril, dues unitats al maig i dues més al juny.

Norwegian ha suspès temporalment els seus vols amb el 737 MAX, compta con18 unitats de l'aparell i n'ha encarregat 92 més. Al febrer va acordar amb Boeing l'ajornament del lliurament de dotze avions 737 MAX del 2020 fins els anys 2023 i 2024. TUI Group va encarregar 72 avions de la família 737 MAX per renovar la seva flota fins al 2023 i compta actualment amb 14 aeronaus, encara que també ha decidit immobilitzar els seus avions d'aquest model.



Anàlisi contínua de dades

L'agència europea està «analitzant contínuament les dades, a mesura que estan disponibles», però considera que és prematur treure qualsevol tipus de conclusió sobre les causes de l'accident, va advertir en el seu comunicat, ja que la investigació «segueix en curs».