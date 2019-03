Troben els cossos sense vida dels dos nens buscats a Godella

La Guàrdia Civil ha trobat els cossos dels dos nens desapareguts a Godella (València) que van ser vistos per última vegada aquest passat dimecres, segons han informat a Europa Press de la investigació.

Una veïna de la família dels dos nens que eren buscats per la Guàrdia Civil a la localitat valenciana de Godella i voltants va alertar aquest matí, cap a les 8.30 hores, a la Policia Local després de veure el pare córrer armat darrere de la mare, que anava seminua, segons han informat a Europa Press fonts coneixedores de la investigació.

Fins al lloc, una zona on la família vivia com okupa en un habitatge de Godella, es va desplaçar una patrulla de la Policia Local de Rocafort, que va parlar amb el pare i va localitzar restes de sang per la piscina. Amb posterioritat, cap a les 13.00 hores, la mare es va trobar amagada en un bidó pel servei de gossos de la Guàrdia Civil, sense que hagi transcendit en quines circumstàncies.

La parella, en dependències de la Comandància de l'institut armat a Moncada, s'han mostrat reticents a col·laborar amb les forces de seguretat per dir on es troben els seus fills, un nadó de mesos i el seu germà, d'entre tres i quatre anys.

La Guàrdia Civil ha buscat des d'aquest moment els nens tant a Godella (València) com a municipis del voltant, segons han confirmat fonts de l'institut armat.

Els pares dels menors, d'entorn als 30 anys, ell de nacionalitat belga i ella mexicana, pel que sembla presenten algun tipus de desequilibri i es mostren reticents a col·laborar amb l'institut armat, que ha reforçat el dispositiu per intentar trobar a els menors.

També participen en la localització membres de Protecció Civil, bombers de València, del Consorci i Policia, entre d'altres efectius.

En el moment d'arribar la patrulla a la casa després de l'avís del veí, els agents han interrogat al pare, que es trobava "confós" i ha deixat entreveure que els nens poguessin estar dins de la piscina, on s'han localitzat les restes de sang. No obstant això, segons les fonts consultades, s'ha buidat l'aigua sense que hi hagués ningú a l'interior.

El menor d'entre tres i quatre anys no anava des de fa uns dies al centre de Rocafort en el qual estava escolaritzat. Des del col·legi es van posar en contacte amb la família, que va atribuir l'absència del petit a una qüestió laboral i sense que detectessin per part del centre cap circumstància fora de la normalitat.