El parlament britànic aprova ajornar el Brexit més enllà del 29 de març

En plena incertesa sobre el Brexit, el parlament britànic ha decidit aquest dijous optar per prorrogar la sortida del Regne Unit de la UE més enllà del 29 de març, la data oficial de sortida prevista perquè Londres abandoni el club europeu. En una votació a Westminster, els diputats britànics han aprovat la moció del govern de May que proposa un ajornament del Brexit per 412 vots a 202. La decisió, però, també depèn de Brussel·les i ara els 27 estats membre hauran de decidir per unanimitat si concedeixen o no la pròrroga al Regne Unit.

Concretament, la moció registrada pel govern de May, que s'ha votat en la forma original en què s'havia presentat, preveu prorrogar la sortida de la UE fins al 30 de juny si la Cambra dels Comuns aprova l'Acord de Retirada abans del 20 de març.Per contra, diu la moció, si no s'ha aprovat l'acord abans d'aquesta data una 'extensió més enllà del 30 de juny "requeriria que el Regne Unit participés a les eleccions europees". Això implica que la setmana que ve, previsiblement dilluns o dimarts, el parlament britànic haurà de tornar a votar -per tercera vegada- sobre l'acord consensuat entre Londres i Brussel·les. Davant el rebuig de la Cambra dels Comuns tant a l'Acord de Retirada com a una sortida caòtica, sense cap pacte, Brussel·les ja ha advertit aquesta setmana que cal que Londres justifiqui els motius per una pròrroga.

Amb tot, hores abans de la votació d'aquest dijous, el president del Consell Europeu Donald Tusk ha dit que demanarà als 27 estats membres de la Unió Europea que contemplin "una pròrroga llarga" del Brexit si el Regne Unit vol "repensar" la seva estratègia.



Esmenes tombades

Durant les votacions d'aquest dijous a la Cambra dels Comuns, els diputats han votat també diverses esmenes sobre el Brexit. La primera d'elles, descartada per una diferència mínima de 3 vots -314 a 311-, preveia un ajornament de la sortida del Regne Unit de la UE fins al 30 de juny per mirar d'aconseguir el suport d'una majoria al parlament britànic.

Els diputats també han tombat una esmena que proposava una extensió de l'aplicació de l'article 50 -que activaria el Brexit- per poder consultar la ciutadania en un segon referèndum. L'esmena ha estat tombada per una àmplia majoria de 334 vots a 85.La majoria dels laboristes, que en els darrers dies havien mencionat aquesta possibilitat, s'han abstingut mentre que 25 dels seus diputats han votat a favor d'un segon referèndum i 18 ho han fet en contra.

Una altra esmena que tampoc no s'ha aprovat per només dos vots de diferència plantejava l'ajornament del Brexit i que el parlament prengués el control del procés el 20 de març per buscar una nova sortida diferent del pla de May.Tampoc no ha tingut èxit el text proposat pel líder de l'oposició, Jeremy Corbyn, que apostava per una pròrroga amb l'objectiu de "donar temps al parlament per trobar una majoria de suports a un pla alternatiu" al del govern conservador. L'esmena ha caigut per una diferència de 16 vots.