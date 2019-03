El PP proposa ajornar l´expulsió de dones immigrants que donin el seu fill en adopció

El Partit Popular proposa ajornar l'expulsió d'una immigrant irregular si dona un fill en adopció, proposta que inclou al seu projecte de Llei de Suport a la Maternitat segons ha indicat l'empresa de contingut audiovisual Newtral. A preguntes d'aquesta firma, el PP li ha contestat per correu electrònic que una dona "irregular" que vulgui donar el fill en adopció "quedaria blindada", tot i que no seria un "blindatge per a tota la vida", i "no suposaria un motiu d'expulsió". A més, el partit ha afirmat que les dones en aquest supòsit "gaudirien de tota la protecció i garanties en igualtat de condicions" que les dones que viuen en situació regular a Espanya.

Segons Newtral, el PP ha assegurat que la proposta s'emmarca en el projecte de Llei de Suport a la Maternitat que el president de la formació, Pablo Casado, va anunciar el 9 de març durant la clausura de la Convenció de Família i Igualtat del PP a Cartagena.