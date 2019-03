El govern espanyol traslladarà les restes de Franco el 10 de juny al Palau del Pardo

ACN Madrid.-El govern espanyol traslladarà les restes de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos a un panteó de titularitat estatal del cementiri municipal de Mingorrubio - El Pardo (Madrid) el pròxim dilluns 10 de juny. Ho ha anunciat la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, aquest divendres a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. L'executiu conclou així el procediment per exhumar Franco tot i el recurs presentat per la família del dictador al Tribunal Suprem, que demana la suspensió cautelar de la decisió del govern espanyol. L'executiu de Pedro Sánchez ha defensat que la ubicació triada "reuneix les condicions idònies" i "no planteja problemes d'ordre públic i seguretat ciutadana". La dona de Franco, Carmen Polo, està enterrada al mateix panteó on es reinhumarà el dictador.

Calvo ha defensat la data triada i ha destacat que està fora del període de campanya electoral de les eleccions espanyoles del 28 d'abril. A més, la vicepresidenta ha dit que el termini acordat fins el dia per fer l'exhumació i reinhumació, el 10 de juny al matí, dona una "protecció important" a la família sense "abandonar les competències i obligacions" de l'executiu.

La vicepresidenta ha afirmat que el govern "està sempre disposat a acatar les resolucions judicials", en relació a la decisió del Tribunal Suprem sobre el recurs de la família. "Fem ús legítim de la competència que tenim", ha dit la vicepresidenta, que ha insistit que donen "temps raonable i suficient als tribunals perquè facin la seva feina".

Calvo ha remarcat que el procés ha estat "garantista des de tot punt de vista" i sempre han respectat "l'àmbit de l'administració de justícia".Sobre la paralització cautelar de la llicència d'obres municipal de l'Ajuntament de San Lorenzo del Escorial per treure les restes del dictador per part del jutjat contenciós administratiu número 3 de Madrid, Calvo ha reiterat que "no afecta" el procediment.

Fonts del govern espanyol han esperat que la família Franco s'oposi a la decisió i presenti un nou recurs al Suprem contra la decisió aprovada aquest divendres.Les mateixes fonts han esperat que el Tribunal Suprem no paralitzi cautelarment l'exhumació i que el prior del Valle de los Caídos no s'hi oposi després que el Vaticà hagi dit que no posarà impediments. També han insistit que l'autoritat competent per decidir l'exhumació és l'executiu i no el Tribunal Suprem, tot i que respectaran les decisions judicials.

Calvo ha afirmat que és "urgent" exhumar el dictador i convertir el Valle de los Caídos en un lloc de "memòria i record de les víctimes" de la dictadura. La vicepresidenta ha insistit que l'espai ha de ser un lloc de "repòs i respecte" de les "veritables víctimes" sense la "pertorbació" que suposa que hi estigui enterrat Franco. "Fins ara no ho havia estat", ha dit.L'exhumació i reinhumació es farà un cop superades les eleccions i amb un nou executiu.

La vicepresidenta ha dit que qualsevol govern que hi hagi en aquell moment el que haurà de fer és "executar" l'ordre d'exhumació, o bé "modificar-la". "No hi ha cap altra possibilitat" per garantir la "seguretat jurídica", ha dit Calvo. El procediment d'exhumació i inhumació es farà en un sol matí, segons han afirmat fonts de l'executiu, i garantirà la intimitat de la família Franco i les restes del dictador. "Estem en una democràcia que protegeix el dret a la intimitat" i que és "garantista", ha dit Calvo, que ha insistit que el trasllat es farà amb "pulcritud". "No es tracta de cap espectacle", ha sentenciat.

Procés iniciat a l'estiu

El govern espanyol va iniciar el procediment per exhumar Franco el passat 31 d'agost. El reial decret va ser convalidat pel Congrés dels Diputats al setembre. El 15 de febrer d'aquest any el Consell de Ministres va donar un termini de 15 dies a la família del dictador per notificar-los on volien que es traslladessin les restes. La família va demanar la reinhumació a la catedral de la Almudena de Madrid, a la qual cosa es va oposar el govern espanyol. Al dia següent el Suprem va acceptar un recurs de la família en què demanava la suspensió de l'exhumació.