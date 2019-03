Troben els cadàvers enterrats de dos nens després d´una baralla dels pares

La Guàrdia Civil va trobar semienterrats els cossos sense vida dels dos nens que es trobaven desapareguts a Godella (València) que van ser vistos per última vegada dimecres. Després de diverses hores d'interrogatori amb versions contradictòries dels pares, la mare va conduir els investigadors fins al lloc on hi havia els cadàvers de la nena de cinc mesos i del nen de tres anys i mig. La mare va ser detinguda i el pare queda com a investigat.

Segons la versió del pare, la mare dels dos nens va intentar ofegar-los dimecres a la nit després que la parella tingués una forta discussió. El delegat de Govern, Juan Carlos Fulgencia, va explicar que s'havien contradit i i que, en un primer moment, no es mostraven col·laboradors.

La família residia en una casa ocupada i els serveis socials havien obert un expedient a causa dels problemes mentals dels progenitors i la desatenció cap als menors, que podia comportar la retirada de la custòdia. Els nens van ser vistos per última vegada dimecres per una amiga que els va portar menjar i la seva recerca va ser activada pels voltants de l'habitatge després d'una trucada alertant de crits a l'habitatge.