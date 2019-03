La parricida de Godella: "Déu em va ordenar matar els meus fills"

La jove de 27 anys detinguda a Godella per matar suposadament als seus dos fills, Amiel, de tres anys i mig, i Ixchel, de tot just cinc mesos, qui roman hospitalitzada a la unitat de Psiquiatria de l'Hospital de Llíria, va confessar aquest divendres finalment, després de ser explorada pel metge forense a l'Hospital La Fe, que va matar els petits "perquè Déu m'ho va ordenar".

L'exploració apunta que la suposada infanticida va patir un brot esquizofrènic la nit en què va acabar a cops amb la vida dels petits. Així ho estima un primer informe psiquiàtric forense realitzat divendres i amb el qual compta ja el Jutjat d'Instrucció número 4 de Paterna, encarregat del cas.

En cas de confirmar-se que pateix esquizofrènia, la seva imputabilitat quedarà en entredit, ja que és un dels escassos trastorns mentals greus que converteix l'autor d'un delicte en penalment irresponsable. Així, serà el seu seguiment psiquiàtric al llarg de la instrucció judicial la que determini, el dia del judici, si és absolta penalment per l'eximent completa de trastorn mental i confinada, durant el temps que fixi el tribunal, en una penitenciaria psiquiàtrica.

L'acusada de dos delictes d'homicidi no va donar detalls al forense sobre el moment en què va matar als nens, una cosa relativament habitual en aquest tipus de brots esquizofrènics, on el malalt no recorda el lapse de temps en què «pateix la descompensació psicològica ».

Malgrat els episodis 'estranys' que relaten coneguts i veïns, Maria mai havia estat diagnosticada de cap trastorn mental, de manera que la detinguda no tenia cap tractament. Això sí, havia acudit en alguna ocasió a la unitat de Salut Mental del centre de salut de Godella, però per una possible depressió postpart, i no ha transcendit si va arribar a rebre o no medicació.