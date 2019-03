Un mort i diversos ferits en un tiroteig a Utrecht

Un tiroteig al tramvia d'Utrecht, als Països Baixos, ha causat múltiples ferits. Segons informació difosa per la policia local de la ciutat, la investigació està en curs i no es descarta la possibilitat que es tracti d'un acte terrorista. La zona ha estat acordonada després de l'incident, que s'ha notificat a les autoritats al voltant de tres quarts d'onze del matí. Els fets han ocorregut a la zona on s'ubica la parada de tramvia Plaça del 24 d'Octubre, on ja s'hi han desplaçat els serveis d'assistència i tres helicòpters.

El Coordinador Nacional de la Lluita contra el Terrorisme (NCTV per les sigles en holandès), Pieter-Jaap Aalbersberg, ha decidit fixar el nivell 5 d'alerta terrorista, el màxim possible, a la província d'Utrecht fins com a mínim aquest vespre.

Segons el coordinador, que depèn directament del ministeri de Justícia, el tiroteig a Utrecht té "totes les característiques" d'un atac terrorista. Des d'aquest organisme informen també que l'autor dels trets ha fugit i la policia l'està buscant.

En paral·lel, les autoritats han adoptat mesures addicionals de precaució a les estacions de tren i les mesquites de Rotterdam. La policia d'Utrecht ha fet una crida als ciutadans perquè evitin acostar-se a la zona on s'ha produït el tiroteig, a l'encreuament de la Plaça 24 d'Octubre.

Per altra banda, l'alcalde de la ciutat, Jan van Zanen, ha qualificat d"horrible i radical" l'incident i ha expressat el seu suport als ferits i els seus familiars. Segons ha informat en un comunicat, està en contacte amb la policia i la fiscalia, que actualment estan buscant la persona responsable del tiroteig.

"El més important en aquest moment és atendre els ferits i investigar les circumstàncies de l'incident. No excloem res, ni tan sols un atemptat terrorista", ha indicat.