Vox posa tres exgenerals de l´exèrcit a les llistes del 28-A

Vox ha incorporat tres exgenerals de l'exèrcit com a caps de llista al Congrés dels Diputats per Castelló, Alacant i Cadis a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Es tracta del general de Divisió de l'Exèrcit de Terra Alberto Asarta Cuevas, per Castelló; el general de l'Exèrcit de l'Aire Manuel Mestre Barea, per Alacant; i el general de Brigada d'Infanteria de Marina Agustin Rosety Fernández de Castro, per Cadis.

Tots tres estan retirats. Asarta Cuevas i Rosety Fernández de Castro van signar un manifest en defensa del dictador Francisco Franco. A banda, el partit ultradretà també ha confirmat el fitxatge de l'exdiputat del PP Ignacio Gil Lázaro, que serà cap de llista per València a les llistes de Vox al Congrés dels Diputats.

Pel que fa al Senat, serà número 1 per Madrid l'escriptor José María Marco, que actualment és columnista a 'La Razón' i va formar part de la FAES.